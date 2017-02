Norrtälje: Tre skadade vid lägenhetsbrand

Räddningstjänsten larmades straxt före sju till en lägenhetsbrand i Norrtälje. Vid framkomsten kunde man konstatera att det brann kraftigt i en lägenhet och enligt uppgifter ska minst tre personer ha skadats och först till sjukhus i samband med händelsen.

