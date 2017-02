Norrköping: Singelolycka vid Eriksbergsrondellen

Kl. 09.10 inkom larm om en singelolycka som inträffat vid den s.k. Eriksbergs-rondellen, belägen strax öster om Norrköping. Enligt vittnesuppgifter skall fyra personer ha setts lämna bilen, vilken voltat och ligger på taket. Polisen anträffade fyra personer ca 1,5 kilometer från olycksplatsen. Dessa säger sig ha färdats i aktuell bil. En av personerna uppgav att det är han som framfört bilen. Den man som uppgett att han framfört fordonet har gripits, misstänkt för smitning samt drograttfylleri. Mannen är för närvarande oidentifierad. De tre övriga har hörts om händelsen på plats, de är inte misstänkta för brott.

Both comments and pings are currently closed.