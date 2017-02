Malmö: Man svårt skottskadad

Polis arbetar just nu på Möllevångstorget med anledning av en skottlossning utomhus. En man med skottskador är förd med ambulans till akuten. Polis är på plats med en flertal enheter, och arbetar med initiala utredningsåtgärder. Mannen har inte inkommit till akuten med ambulans, utan på okänt sätt. Polisens tekniker är budade till platsen för en teknisk undersökning och polisen uppger att den skottskadade mannen har livshotande skador. Polis har avspärrningar på akuten i ordningshållande syfte.

