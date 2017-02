Stockholm: Smash and Grab kupp mot butik

Vid 00.30-tiden körde en personbil in genom entrén till en Willysbutik i Märsta. En eller flera gärningsmän tillgrep därefter varor för ett okänt värde innan de försvann i ett annat fordon som var flyktbilen. Man ska även ha slängt ut fotanglar när man lämnade platsen. Flera vägar spärrades av i jakten på flyktfordonet och även helikopter sattes in. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha gripits.

