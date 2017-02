Gällivare: En skadad vid lägenhetsbrand

Räddningstjänsten larmades vid fyratiden till en bostad på Lulevägen i Gällivare där det börjat brinna. Vid framkomsten hade mannen som bodde där lyckats släcka branden som var av mindre omfattning. Han fick dock föras i ambulans till sjukhus uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.