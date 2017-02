Uppsala: Grov stöld i Bror Hjorts hus

Strax innan klockan 02.00 inkom ett inbrottslarm från Bror Hjorts hus i Uppsala. Polis och väktare kallades till platsen. Ett fönster har blivit krossat och konst till ett i nuläget okänt värde har blivit stulet. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning som kommer att genomföras senare under dagen. Ingen är ännu gripen uppger polisen straxt efter fem.

