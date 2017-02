Lilla Edet: Bil körde av vägen



På länsväg 2039 mellan Lilla Edet och Stenungsund inträffade vid 05-tiden en singelolycka. En bil körde av vägen och hamnade på sidan. En person åkte med ambulansen till sjukhus, okända skador. Vägen var avstängd under räddning och bärgningsarbetet.

Text & Foto: Mikael Berglund / Nyhetersto

