Rättvik: Polisbil i frontalkrock

På riksväg 70 nära Vikarbyn inträffade en trafikolycka mellan två bilar på efterrmiddagen varav den ena var en polisbil. Vägen vid olycksplatsen stängdes av under räddningsarbetet och föraren av den civila bilen fördes med ambulanshelikopter till Falu lasarett. Passagerare i den civila bilen och föraren av polisbilen fördes med ambulans till Mora lasarett uppger polisen.

