Malmö: Omfattande brand på företag

Räddningstjänsten larmades sent på måndagskvällen till Bariumsgatan där det börjat brinna i en byggnad. På plats kunde man konstatera en större brand i en verksamhet i en större lagerbyggnad/verkstad. En del av byggnaden var helt övertänd och det brann ut genom taket. I byggnaden fanns också uppgifter om gasflaskor vilket försvårade släckningsarbete. Drygt två timmar från insatsstart kunde räddningstjänsten få kontroll på branden och säkerställa att risk för brandspridning ej längre var överhängande. Eftersläckningsarbetet pågår just nu och kommer att göra så under natten.

