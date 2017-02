Helsingborg: Brand i motorfordon

Vid 02-tiden larmades räddningstjänsten till Rökullagatan i Helsingborg där det börjat brinna i minst ett motorfordon. När man kom på plats brann det i två personbilar och polisen upprättade en anmälan om skadegörelse. Bara en stund senare kom ytterligare ett larm om att det börjat brinna i en personbil på samma gata.

Both comments and pings are currently closed.