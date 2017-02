Uddevalla: Singelolycka vid Frölandsrondellen

En singelolycka med en lastbil inträffade straxt före halv fyra vid Frölandsrondellen i Uddevalla. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus men det uppgavs vara begränsad framkomlighet vid platsen.

