Uppvidinge: Singelolycka på riksväg 31

En personbil med två personer i körde vid femtiden av vägen med en bil och släp. Olyckan ska ha inträffat mellan Nottebäck och Lenhovda. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen av de drabbade skadats allvarligt vid händelsen.

