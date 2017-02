Malmö: Avspärrat område

Räddningstjänsten har beslutat om avspärrat område kring branden i Emilstorps industriområde i Malmö. Avspärrat i första hand till 170215 kl. 00.00. Avspärningens omfattning: VÄSTER: Järnvägen mellan Amiralsgatan och söder om Industrigatan (i höjd med Agneslundsvägen. NORR: 300 m Söder om Industrigatan mellan Järnväg och Kyrkogården. ÖSTER: Västra delen av kyrkogården mellan Danska vägen och strax norr om Sjöbladsväg. Söder: Norr om Amiralsgatan mellan järnvägen o Scheelegatan. Ingen genomfart för biltrafik på Scheelegatan och ingen infart till Volframgatan. Busstrafiken på Scheelegatan flyttad (mellan Amiralsgatan och Industrigatan uppger polisen på morgonen.

Both comments and pings are currently closed.