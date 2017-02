Ludvika: Skolor utrymda

Flera skolor i Ludvika har utrymts efter att dödshot riktats mot en gymnasieskola. Det var strax innan klockan tio på tisdagsförmiddagen som en elev kontaktade skolans personal efter att ha hittat ett meddelande på ett internetforum. Hot ska ha riktats mot Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU skriver SVT Dalarna på sin sida.

