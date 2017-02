Norrköping: Bättre sommar på Grytstorget?



På Alla hjärtans dag så hyllades Moa Martinsson med belyst hjärta bakom ”ryggen” och det dukades upp kaffe på Grytstorget. Grytstorget ligger i det Gamla Industrilandskapet ett stenkast från Kungsgatan. I den omedelbara närheten finns vackra vattenstråk och miljöer.

Varför var det aktiviteter vid Moa Martinssons staty? Jo – Norrköpings kommun har kommit fram till att det finns behov av förnyelse av Grytstorget. Man säger att Norrköpingsborna sagt sitt och nu planeras det för soldäck, flera sittplatser, mera växtlighet och en trevligare belysning. Planerna är i planeringsskedet och vid visningen av skisserna på tisdagen så ville man få allmänhetens synpunkter. Vid vårt besök noterade vi två synpunkter från en besökare: Solen lyser inte på soldäcket under eftermiddagar och hur blir det för rörelsehindrade att kunna utnyttja soldäcket?

Det är inga stora förändringar av torget som planeras utan snarare utnyttjande av en idag väldigt trist hörna i vattnet mellan husen. Torget förändras inte men kan komma att upplevas som mera besöksvärt med det planerade däcket!

Nu återstår undersökningar av grunden för planering av pålning mm, men man hoppas på att komma igång så att man redan när sommaren 2018 nalkas så ska man kunna njuta av soldäcket mm! Text & foto: Sven Åke Molund

