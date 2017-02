Finspång: Trafikolycka på riksväg 51

En trafikolycka mellan två personbilar har inträffat på riksväg 51 straxt öster om Risinge. Enligt uppgifter ska fordonen ha frontalkolliderat och ett av dessa ska ha voltat och hamnat på taket. Räddningsenheter har nyligen kommit på plats och någon ytterligare information om händelsen finns för närvarande inte.

