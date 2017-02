Robertsfors: Svår trafikolycka på E4

En svår trafikolycka inträffade straxt före nio på E4 nära Bygdeå. En långtradare och en personbil har frontalkolliderat och en person uppges sitta svårt fastklämd. Långtradaren står tvärs över vägen och det är just nu helt stopp i trafiken under räddningsarbetet.

