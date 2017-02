Nacka: Rån mot Telefonbutik

Minst två maskerade och beväpnade gärningspersoner har tillgripit varor från en telefonbutik i Sickla och lastat detta i en röd mindre bil som de avvikit i vid 12-tiden. Ingen ur personalen har skadats fysiskt i samband med rånet. Ett stort antal patruller är i området för att få mer uppgifter från målsäganden och mycket vittnen som finns på platsen. Uppdatering Flyktfordonet anträffat vid Hellasgården. De kan ha tappat gods efter flyktvägen. Alla iakttagelser över händelsen, fordon, och övrigt längs flyktväg och vid Hellasgården är av värde. Lämna uppgifterna via tfn 114 14.

Both comments and pings are currently closed.