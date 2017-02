Gränna: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade vid 17-tiden då en personbil kört in i mitträcket på E4 i södergående körriktning i höjd med Gränna. Enligt polisen ska det uppstått något begränsad framkomlighet vid olyckan men ingen person ska ha behövt föras till sjukhus.

