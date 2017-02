Brunflo: Brand i bostadshus

Vid 23.30-tiden larmades ambulans och räddningstjänst till en brand i ett flerfamiljshus på Ängevägen i Brunflo. Polisen biträdde räddningstjänsten med att evakuera och identifiera personerna som bor i huset. Samtliga personer är ute ur huset och inga personskador. Huset är avspärrat och polisen inväntar tekniker. Förundersökning inledd, mordbrand alternativt allmänfarlig vårdslöshet då det är oklart varför branden startat uppger polisen.

