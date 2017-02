Köping: Rökutveckling från lägenhet

Polis och Räddningstjänst kallades vid midnatt till Odensvivägen i Kolsva med anledning av att en anmälare känt röklukt från en lägenhet. Lägenheten var rökfylld då polis och räddningstjänst anlände till platsen men man kunde snabbt konstatera att orsaken var en torrkokning. En person anträffades i lägenheten. Denne fick följa med ambulans för transport till Köpings sjukhus.

