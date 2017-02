Norrköping: Väsen om oknytt för skolklasser

Kulturskolan i Norrköping har flera viktiga ben att stå på! Ett är att utbilda intresserade elever inom bland annat musik och teater. Ett annat ben är att vara fortbildare till andra barn. Ofta finns Kulturskolan med som en part i olika produktioner som bland andra Stadsmuseet eller Stadsbiblioteket anordnar. Men man har också egna produktioner med teater och musik.

Nu i veckan så har man sex föreställningar ”Väsen, om oknytt och annat – en berättelse i folkton” där skolans folkmusikgrupp och en av skolans teatergrupper bjuder på en ”trolsk upplevelse”!

Skolans aula har plats för 200 personer och direkt när man kommer in möts man av magik! Scenen är en trollskog och till vänster står en grupp spelmän med fioler och en gitarr. Alla i tidsenliga (?) kläder! Tidsenliga kan man fundera över men de är tidsenliga med de sagor och skrönor som ligger bakom rollerna i föreställningen. När allt börjar har många klasser intagit läktare och golv och vid vårt besök var det uppskattningsvis cirka 150 elever på plats.

Föreställningen bjuder på en berättelse om olika ”oknytt och annat” och hur rollerna ser ut i böckernas värld visas på filmduken i bakgrunden. Berättelsen och roller hänger ihop och de barn som läst eller fått sagor lästa om dessa ”oknytt” känner igen sig i handlingen. Musikerna visar mycket god uppfattning och kunskap om den musik som vi förknippar med folkmusik. Musiken är väl vald för berättelsen som framförs i berättande form, men också som små korta scener. Scenografin är välgjord och man riktigt känner att man befinner sig i en trollskog!

Synd att inte den cirka 30 minuter långa föreställningen visas för en bred allmän publik, men om alla föreställningarna samlar lika många skolklasser så når man faktiskt 900 – 1000 skolever under de två dagar som den ges.

Att Kulturskolan skapar många artister som går vidare vet vi, men den är viktig för att visa andra elever i skolorna ett axplock av historia och kulturkunskap! Text & foto: Sven Åke Molund

