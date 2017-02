Solna: En gripen för mord i lägenhet

Polis larmades på morgonen till en lägenhet i Solna där det skulle vara något lägenhetsbråk. I lägenheten anträffades en avliden person med skador och platsen spärrades av för teknisk undersökning. Aftonbladet uppger på sin webbsida att en person ska ha gripits.

