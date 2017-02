Arjeplog: Lastbilsolycka på riksväg 95

En lastbilsolycka har inträffat på riksväg 95 straxt utanför Arjeplog. Räddningsenheter har precis kommit på plats och man kan räkna med begränsad framkomlighet. Det finns inga uppgifter om någon har skadats

