Malmö: Trafikolycka på Inre Ringvägen

Flera bilar uppges vara inblandade i en trafikolycka på inre Ringvägen i västlig riktning i höjd med Hyllie. Oklart skadeläge. Polis, räddningstjänst samt ambulans är på plats och det är stor risk för begränsad framkomlighet.

