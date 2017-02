Värnamo: Brand i villa

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades ikväll till en befarad brand i en villa i Värnamo. Två personer som fanns i huset har tagit sig ut. De ska ha andats in rök och har tagits om hand av ambulanspersonal, men ska inte vara allvarligt skadade. Branden har orsakat kraftig rökutveckling och gatan där huset ligger har spärrats av för trafik.

