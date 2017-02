Tanumshede: Svår olycka på E6

På E6 vid Rylandsmotet utanför Tanumshede skall en lastbil, en bärgningsbil och flera personbilar vara inblandade i en olycka uppger polisen. Ambulans och räddningstjänst är på väg, oklart skadeläge. Olycksplatsen skall vara i höjd med nya rastplatsen. Olyckan har skett i norrgående riktning, E6 är helt avstängd i båda riktningar. Tre personer skall vara skadade enligt de första uppgifterna.

