Skinnskatteberg: Singelolycka på väg 250

En singelolycka inträffade straxt efter midnatt på länsväg 250 strax söder om Erlandsbo där en personbil kört i diket. När patrullerna anlände till platsen så låg bilen på sidan och föraren en kvinna född –91 satt kvar i bilen. Räddningstjänsten plockade ut kvinnan ur bilen och hon fick sedan följa med ambulans till sjukhus. Föraren klagade på nacksmärtor uppger polisen.

