Skelleftehamn: Brand i fiskestuga

Räddningstjänst och polis larmades i natt till en brand i en fiskestuga i Skelleftehamn. Enligt polisen ska branden troligen vara anlagd och en anmälan om skadegörelse genom brand har upprättat. Ingen misstänkt finns i nuläget.

Both comments and pings are currently closed.