Norrköping: Brand i personbilar

Straxt före fyra larmades räddningstjänst och polis till Snickaregatan i Norrköping med anledning av en bilbrand. När man kom på plats brann det i tre personbilar uppger polisen som har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.

