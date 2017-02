Nora: Brand på seniorboende

PÅ eftermiddagen kallades polisen till ett seniorboende på Rådstugatan där brand hade uppstått. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka elden som sannolikt uppstått på grund av torrkokning.

Polispatrull stoppade trafiken i korsningen Rådmansgatan/Bergslagsgatan under tid som räddningstjänsten arbetade med att ventilera ur huset. Någon evakuering av boende är ej nödvändig. Ingen information finns om att någon ska ha skadats vid branden, och någon brottsrubricering har ännu ej gjorts.

Both comments and pings are currently closed.