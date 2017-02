Norrköping: Lastbil körde in i viadukten

Ännu en gång har en lastbil kört in i viadukten på riksvägen – Finspångsvägen. Enligt uppgifter till Wighsnews har släpets tak skalats av rejält. Ingen person uppges ha kommit till skada och polis och bärgningsbil har kallats till platsen.

Both comments and pings are currently closed.