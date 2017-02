Ekilstuna: Brott mot knivlagen

Ordningsvakter tillkallade i natt polis på grund av att det uppstår stök och bråk utanför en krog. I samband med oroligheterna är det en man som tar upp en kniv och går mot ordningsvakterna. Mannen, född -77, övermannas och omhändertas. Han är nu misstänkt för brott mot knivlagen och kommer att förhöras efter att han nyktrat till på polisstationen. Ytterligare två män omhändertas för fylleri. Dessa män misstänks dock inte för något brott uppger polisen.

