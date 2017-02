Norrköping: Bengt Westerberg håller LSS vid liv!



För de flesta känns nog namnet Bengt Westerberg, numera mest bekant som för några år sedan, omstridd Röda Korset-ordförande. Tidigare var han partiordförande för Folkpartiet, nuvarande Liberalerna, och fick genom den så kallade ”Westerbergeffekten” partiet till en stor valframgång 1985. Under den borgerliga regeringsperioden 1991 – 1994 var han Socialminister, vilket troligen var den mest betydande uppgiften han haft. Han genomförde som statsråd införandet av en pappamånad i föräldraförsäkringen, husläkarsystem och ett vårdnadsbidrag till föräldrar. Men det mest bestående var nog genomförandet av handikappreformen 1994. En reform som gav väldigt många en möjlighet att leva ett nästan ”normalt liv”. Lagen om LSS och rätten till assistans är idag ifrågasatt kostnadsmässigt och många har senaste tiden fått avslag eller starkt reducerat stöd vid beslut om assistans. Bengt har haft flera uppdrag efter sin avgång som partiordförande, utöver att vara ordförande för Röda Korset. Bland annat som offentlig utredare om Främlingsfientlighet men också som, bland andra uppdrag, ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Handikappfrågor är dock det som Bengt kanske brinner mest för.

Vid framträdandet i Norrköping så ägnades hans talartid åt hur politiken i dag ser ut i Sverige och hur osäker den kan synas vara efter de senaste oppositionssiffrorna. Det handlar nu om ett medmänskligt samhälle eller motsatsen om man förenklat ska dra någon slutsats. Vid den efterföljande frågestunden kom dock frågan om vad som händer med LSS och assistansstödet upp. Bengt hade räknat på möjliga ekonomiska besparingar som utredningen skulle kunna komma fram till och fann att den relativt ringa besparingen skulle få förödande konsekvenser för de behövande. Han visade exempel på vilken oerhört omänsklig situation som människor drabbas om t ex 40 timmar assistans ersätts av 30 timmar hemtjänst. Människorna kommer att isoleras och människovärdet sjunker. Under dagen hade Bengt besökt en multihandikappad i Norrköping som behöver assistans dygnet runt för att fungera. Personen han besökte är med hjälp av sina assistenter väldigt aktiv med föredrag, dans mm. Hur hans situation kommer att bli efter översynen av LSS återstår att se, men regeringen vågar uppenbarligen inte ta i frågan förrän efter valet 2018. Utredningen som ska se över lagen skall inte lämna sina förslag förrän efter valet 2018, men debatten och demonstrationerna håller frågan vid liv och regeringen är idag pressad. Frågorna är viktiga och att Bengt Westerberg brinner för de handikappade/funktionshindrade är helt klart efter hans framträdande i Norrköping.

Ingen enda är säker på att inte behöva stödet kanske redan om några dagar. En olycka händer så lätt och skadorna kan bli ödesdigra! Eller som Bengt också sade – samhället lägger ner alla resurser man har för att rädda ett barn vid en svår förlossning, men att hjälpa barnet sedan när det behöver stöd för att fungera – då vill man spara pengar! Text & foto: Sven Åke Molund

