Umeå: Man gripen för misshandel

Polisen kallades till en bostad på Ålidhem vid 23.30-tiden då vittnen hört hur det var bråk i en lägenhet. En person frihetsberövades, misstänktes för misshandel och lades in för tillnyktring i väntan på förhör uppger polisen.

