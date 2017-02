Sandviken: Olycka med mindre motorfordon

Räddningstjänst och ambulans larmades vid tretiden till Grönsiskavägen i Österfärnebo utanför Sandviken där det inträffat en singelolycka med ett mindre motorfordon. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur det gått för de som färdats på fordonet.

Both comments and pings are currently closed.