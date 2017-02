Karlstad: Par överfallna

En man och en kvinna blev i natt påhoppade när de står på en plats i området och väntar. Ett gäng bestående av fyra män angriper mannen i sällskapet och sparkar och slår på densamme. Detta fortsätter när han ligger ner på backen. Kvinnan försöker förhindra den pågående misshandeln och får själv då mottaga några slag. Mannen förs till sjukhus med ambulans. Okänt vilka skador han har. Polisen söker genom området med hund och spår leder till en adress i området där en sedan tidigare utpekad gärningsman grips i en lägenhet. Det finns fler personer i denna lägenhet och samtliga identifierades. Hur många av de som befann sig i lägenheten och kan misstänkas för misshandeln får utredningen visa skriver polisen på sin sida på morgonen.

