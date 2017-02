Landskrona: Misstänkt föremål

Polis åkte till en bostad i Asmundtorp på eftermiddagen med anledning av en oidentifierad väska med bland annat en politisk symbol på. Väskan har anträffats utomhus på en innergård. Då patrull på plats inte kan utesluta att föremålet är explosivt tillkallas bombskyddet för att göra vidare bedömning. Platsen har spärrats av och det aktuella huset utrymts i förebyggande syfte.

