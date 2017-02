Norrköping: Kraftig smäll

Straxt före midnatt inkom flera samtal till SOS-alarm och polisen om att det hörts en kraftig smäll i området nära Fiskebyvägen. Räddningstjänsten och polisen sökte i området men kunde inte hitta något. Smällen hörde dock väldigt långt för även här på Wighsnews en mil bort hördes smällen.

