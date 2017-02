Norrköping: Brand i terrängen

Vid 00,30-tiden larmades räddningstjänsten till Sprängstensgatan bakom Vrinnevi Park där det ska börjat brinna med öppna lågor i terrängen. Enligt polisen ska det brunnit i ett upplag av trädgårdsavfall. Man misstänker att branden är anlagd och har upprättat en anmälan.

Both comments and pings are currently closed.