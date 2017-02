Örebro: Rökutveckling från parkeringshus

Räddningstjänsten larmades straxt före halv tre till en brand i parkeringshuset Färgeriet på Ågatan i Örebro. Det är i skrivande stund oklart vad som brinner. Parkeringshuset ska enligt uppgifter vara stängt mellan 24 och 06.

