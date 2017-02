Nordmaling: Singelolycka på E4

En singelolycka har inträffat straxt före sju på E4 mellan Håknäs och Nordmaling. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och det är risk för begränsad framkomlighet. Det finns ännu inga uppgifter hur det gått för de som färdats i fordonet.

