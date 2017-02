Torsby: Trafikolycka på Berggårdsvägen

En trafikolycka med tre bilar inblandade har inträffat på Berggårdsvägen i Torsby. Ambulans och räddningstjänst har kallats till platsen och enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person ha skadats allvarligt.

