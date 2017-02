Malmköping: Två anträffade döda i bostad

Polisen i Södermanland arbetar sedan igår kväll med ett ärende där en man och en kvinna anträffats avlidna i en lägenhet i Malmköping, Flens kommun. Ärendet inkom till polisen via SOS klockan 19.15 på lördagskvällen. En person larmade då om att mannen, 67 år gammal, och kvinnan, 64 år gammal anträffats livlösa i bostaden.

Polis och ambulans kallades till adressen och man kunde på platsen konstatera att de bägge personerna var avlidna. Polisen kan inte med säkerhet utesluta att brott har begåtts varpå en förundersökning om mord är inledd. Polisens tekniker har varit på plats under lördagskvällen och natten för att genomföra en teknisk undersökning. Bostaden är avspärrad. Av hänsyn till de avlidnas anhöriga så har polisen väntat med att göra ärendet offentligt. Under söndagsförmiddagen har polisen nått anhöriga till de avlidna och de har nu underrättats angående dödsfallet och brottsmisstankarna skriver polisen på sin sida.

