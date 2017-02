Säter: Frontalkrock på riksväg 69

En frontalkrock har inträffat på riksväg 69 i närheten av Djupdalen utanför Säter. Flera ambulanser samt räddningstjänst är på väg till platsen och det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

