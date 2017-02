Hörby: Bil voltade in i träd

På söndagseftermiddagen larmas räddningstjänst, ambulanser och polis till en singelolycka på väg 1340 mellan Ludvigsborg och Södra Rörum i Hörby kommun. En personbil hade av okänd anledning kört av vägen, kolliderat med en ek och därefter voltat och landat på sidan. Två personer färdades i bilen och togs om hand av ambulanspersonal på platsen. Väg 1340 var helt avstängd för all trafik under räddnings- och bärgningsarbetet.

