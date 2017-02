Hallsberg: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten larmades i natt till riksväg 51 straxt norr om Hjortkvarn där det börjat brinna i någon form av byggnad i Haddebo. Det finns inga uppgifter i skrivande stund vad för byggnad det rör sig om eller om någon person har kommit till skada.

