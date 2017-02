Huddinge: Rån mot Telebutik

En Telebutik i Kungens Kurva har blivit utsatt för ett rån. Gärningspersonerna var maskerade och en av dem var beväpnade med ett pistolliknade föremål. Det finns ingen uppgift om att någon person skadades fysiskt vid rånet. Gärningspersonerna lämnade i ett fordon som polisen fick syn på i närheten av Månskensvägen. Bilen lämnades i ett närbeläget skogsområde och personer lämnade fordonet springandes, två är gripna i skogsområdet. Fordonet kommer nu tas i beslag och ingå i förundersökningen grovt rån.

