Eskilstuna: Skadegörelse på flera bilar

Strax före 23.00 inkom samtal till polisen från Årby om att tre bilar var utsatta för skadegörelse. Rutor var sönderslagna och även skador på plåten. I en av bilarna satt det förmodade brottsredskapet kvar, en yxa vilken togs i beslag för teknisk undersökning uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.