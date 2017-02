Västerås: Greps för våldsamt motstånd

En påverkad 19-åring blev i natt våldsam mot polisen. Ynglingen anträffades i Tillberga, efter att han varit på en adress och stökat. Då polis anlände till platsen kunde man direkt konstatera att han var synbart påverkad av droger. Vid omhändertagandet satte han sig till kraftigt motvärn mot patrullen. Han fördes till polishuset i Västerås för provtagning och förhör. Han är nu misstänkt för våldsamt motstånd, förgripelse mot tjänsteman, hot mot tjänsteman och ringa narkotikabrott.

